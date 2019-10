Österreichweit gab es in den vergangenen fünf Jahren 92 Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern beim Rechtsabbiegen von Lkw, 13 Personen starben dabei, 80 wurden verletzt.

Personen, die sich unmittelbar vor, hinter bzw. seitlich neben dem Fahrzeug befinden, können übersehen werden. Denn trotz gesetzlich vorgesehener Spiegel können Lkw-Lenker nicht jeden Bereich rund um das Fahrzeug einsehen – vor allem dann nicht, wenn die Spiegel nicht korrekt eingestellt sind.

Kostenlose Aktion

Die AUVA-Landesstelle Wien und das KFV bieten nun Betrieben in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die kostenlose Aktion „Alles im Blick! Spiegeleinstellung im Betrieb“ an. Im Rahmen eines Safety Days in Wien Albern erläuterten AUVA und KFV am Mittwoch Hintergründe zur Problematik „Toter Winkel“ und zeigten, wie eine korrekte Lkw-Spiegeleinstellung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen kann. Das Unternehmen, in dem der Safety Day stattfand, präsentierte seinen ersten fix eingerichteten Spiegeleinstellplatz, an dem Lkw-Lenker ihre Spiegel künftig optimal justieren können.

„Nur wer die richtige Einstellung der Spiegel kennt, diese regelmäßig überprüft und die nicht einsehbaren Bereiche seines Fahrzeugs einzuschätzen weiß, kann schwerwiegende Unfälle vermeiden“, betonte Bernd Toplak, Präventionsexperte der AUVA-Landesstelle Wien.

„Spiegeleinstellteppich“ soll Bewusstsein schaffen

„Durch den um den Lkw aufgelegten ‚Spiegeleinstellteppich‘, der aus verschiedenfarbigen Planen besteht, erkennen die Lkw-Lenker auf einen Blick, ob sich ihre Spiegeleinstellung mit den Planen deckt. Ist das Blickfeld eingeschränkt, wird unter fachkundiger Anleitung die Einstellung der Spiegel optimiert“, erklärte Christian Kräutler vom KFV. Damit soll erreicht werden, dass tote Winkel bestmöglich vermieden werden und die Lkw-Lenker gleichzeitig auch ein Bewusstsein für die nur schwer oder nicht einsehbaren Bereiche rund um ihr Fahrzeug entwickeln.