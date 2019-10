Es ist eine Messe der Superlative. Alleine der Aufbau nimmt eine Woche in Anspruch, denn das Messe-Areal ist rund 100 Hektar groß. Das muss auch so sein, denn bei der Austrofoma werden die Forstmaschinen im praktischen Einsatz gezeigt – das ist einzigartig in Europa. Es kommen nicht nur Aussteller, sondern Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Organisiert wird die Messe von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und der Pannatura GmbH der Esterhazy Betriebe.

70 Aussteller auf der Messe

Die Messe teilt sich in zwei Bereiche, das sogenannte Austrofoma-Dorf ist eine klassische Messe, wo sich Firmen präsentieren. Das Herzstück ist aber die Ausstellungsfläche im Wald, so Werner Löffler von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. „Das ist eine Forststraße mit einer Länge von fünf Kilometern, wo ungefähr 70 Aussteller ihre Maschinen im Einsatz im Wald zeigen. Das betrifft eine Waldfläche von ca. 60 bis 70 Hektar“, so Löffler.

Messe erfordert jahrelange Vorbereitung

Die Esterhazy Betriebe stellen nicht nur das Areal zur Verfügung, sondern sorgen auch für die Versorgung der Besucher, so Pannatura Direktor Matthias Grün. Die Vorbereitungen laufen schon seit Jahren.

„Die Vorbereitungen im Wald sind natürlich sehr weitläufig. Das Wichtigste ist sozusagen die Forststraße, und abseits dieser Forststraße werden die Aussteller mit ihren Geräten positioniert. Das Besondere an dieser Messe ist ja, dass auch wirklich gearbeitet wird. Das heißt, es findet zu dieser Zeit eine Holznutzung statt. Wir haben in den letzten Jahren in diesem Revierteil keine Holznutzungen durchgeführt, haben also schon Jahre davor auf diesen Event hingearbeitet, um jetzt in dieser kurzen Frist diese Nutzungen auch durchführen zu können“, so Grün.

Durchfahrt Forchtenstein gesperrt

Es werden rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, und für sie besteht – da es sich um eine Fachmesse handelt – Helmpflicht. Für die Dauer der Messe vom 8. bis zum 10. Oktober wird die Durchfahrt durch Forchtenstein gesperrt. Eine Zufahrt ist nur für Anrainer und Messebesucher möglich – für Besucher wird auch ein Shuttledienst vom Parkplatz bei der S31 eingerichtet.