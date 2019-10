In den späten Dienstagabendstunden fuhr der 29-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Umfahrung Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) von Eisenstadt kommend in Fahrtrichtung Donnerskirchen. Am Ende der Umfahrungsstraße überfuhr der Lenker die gesamte Grünfläche des dortigen Kreisverkehrs, kam anschließend von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben, wo er auf den Rädern zum Stillstand kam.

LPD Burgenland

Schwer verletzt mit Notarzt ins Krankenhaus

Der 29-jährige Mann, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde durch den Unfall laut Landessicherheitszentrale schwer verletzt und mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief laut Polizei positiv, andere Verkehrsteilnehmer waren in das Unfallgeschehen nicht involviert.

Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde von den Feuerwehren Schützen am Gebirge und Donnerskirchen aus dem Straßengraben geborgen.