Am Grenzübergang Schachendorf wurden vor allem Firmenfahrzeuge angehalten. Laut Michael Aigner von der Finanzpolizei wurden in Summe rund 200 Fahrzeuge kontrolliert: „Wir hatten dabei 50 Beanstandungen, also wir liegen bei rund 25 Prozent. Wir haben die jeweiligen Unterlagen kontrolliert, die Angehörige der Europäischen Union, die in Österreich arbeiten brauchen, also die Betriebe. Wir haben auch österreichische Betriebe kontrolliert und es wurden auch Pfändungen durchgeführt.“

ORF/Kurt Krenn

Vor sechs Jahren Kontrollen gestartet

Vor sechs Jahren wurden die Kontrollen an der Grenze gestartet, damals lag die Beanstandungsquote noch bei 40 Prozent. Im Interesse der heimischen Wirtschaft seien derartige Kontrollen notwendig, so der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Burgenland Klaus Sagmeister. „Die Kontrollen sind für uns absolut wichtig, weil dadurch sichergestellt wird, dass der österreichische Unternehmer auch im Bieterverfahren die gleichen Rechte hat. Der ausländische Unternehmer muss den Kollektivvertrag so bezahlen, wie er in Österreich gefordert ist. Das Problem ist nur die Umsetzung, hier ist die Politik gefordert, darauf hoffen wir.“

ORF/Kurt Krenn

Kontrollen an sieben burgenländischen Grenzübergängen

Viele Strafverfahren würden derzeit, was den Missbrauch im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr betrifft, im Ausland nur unzureichend geahndet, kritisierte Sagmeister. Unterstützt werden die Schwerpunktaktionen auch von der Polizei. „Ab einer gewissen Schwelle der Delikte gibt es auch die Zuständigkeit der Polizei zu weiteren Erhebungen und zwar dann, wenn die Tat in Richtung gerichtliche Strafbarkeit geht, wenn es um Urkundenfälschungen oder um Betrug geht“, so Landespolizeidirektor Martin Huber.

Die „Aktion scharf“ fand zeitgleich an sieben burgenländischen Grenzübergängen statt, und die Kontrollen werden fortgesetzt, heißt es von den Behörden.