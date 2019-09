Chronik

Windrad in Pama in Flammen

Brandalarm in einem Windpark in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See): Am Montag gegen 18.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brand eines Windrades gerufen. Die Feuerwehren Kittsee, Pama und Edelstal waren im Einsatz.