Um die Anstellung pflegender Angehöriger umzusetzen, nimmt die Pflege Service Burgenland GmbH ab Dienstag ihren Betrieb auf. Bis jetzt gibt es rund 200 Interessenten. Die ersten 50 Interessierten werden im Laufe der nächsten Wochen zu einem Informationsgespräch und einer Prüfung eingeladen, hieß es dazu aus dem Büro von Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). Der Großteil davon wird sich in Zukunft um Senioren kümmern. Fünf Prozent sind aber auch Eltern, die das Anstellungsmodell in Anspruch nehmen, um ihre behinderten Kinder zu betreuen. Ab dem ersten November werden dann die ersten Dienstverhältnisse wirksam.

Info-Tour durch alle Bezirke

Ab Dienstag finden außerdem in allen Bezirken Informationsabende zum Thema „Zukunftsplan Pflege“ statt. Die Auftaktveranstaltung ist am Dienstagabend um 19.00 Uhr in Schattendorf, der nächste Station der Info-Tour ist am Mittwoch in Stegersbach. Alle nötigen Informationen und Formulare können online abgerufen werden.