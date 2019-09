Chronik

13 Kennzeichenabnahmen in Nickelsdorf

Bei Kontrollen am Wochenende auf der Ostautobahn (A4) beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind insgesamt 190 Mängel an Lkw, Kleintransportern und Bussen festgestellt worden. 13 Kennzeichen wurden abgenommen.