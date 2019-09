Auch wenn SPÖ und FPÖ auf Bundesebene kräftig verloren haben, wird sich das auf die Koalition im Burgenland kaum auswirken. In vier Monaten wird ohnehin neu gewählt und bei den teilweise noch offenen Eckpunkten wie Mindestlohn, Pflege und Bio herrscht Einigkeit zwischen Rot und Blau.

Offen ist noch das Budget 2020, aber auch da zeichnen sich keine gröberen Differenzen innerhalb der Koalition ab. Sowohl Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) als auch sein Vize Johann Tschürtz (FPÖ) werden unabhängig von der Entwicklung der Parteien auf Bundesebene auch weiterhin betonen, wie gut die Zusammenarbeit im Burgenland funktioniert – Fortsetzung möglich.

Voraussetzungen für den nächsten Wahlkampf

Gestärkt aus der Wahl am Sonntag gehen die Oppositionsparteien ÖVP und Grüne hervor. ÖVP Parteichef Thomas Steiner strotzt vor Selbstbewusstsein. Auch wenn das Wahlmotiv für viele Sebastian Kurz lautete, kann Steiner seinen Funktionären nun zeigen, was auch im Burgenland möglich ist. Auch die Grünen mit Spitzenkandidatin Regina Petrik können jubeln – noch nie haben so viele Menschen im Burgenland grün gewählt wie am Sonntag. Beide Parteien werden versuchen, diesen Schwung bis zum nächsten Wahltag, den 26. Jänner zu nutzen.

Von der Nationalratswahl zur Landtagswahl

Natürlich kann man eine Nationalratswahl nicht mit einer Landtagswahl vergleichen: Da zählen regionale Themen und Kandidaten – aber ein Schluss lässt sich mit Sicherheit ziehen: Die Zeit der großen Stammwählerschaften ist vorbei – auch im Burgenland sind die Wählerinnen und Wähler wesentlich mobiler geworden. Zum Beispiel wählten bei der Nationalratswahl 2017 10.000 ehemalige SPÖ-Wähler FPÖ. Am Sonntag wanderten fast genau so viele Stimmen – nämlich 8.000 – von der FPÖ direkt zur ÖVP weiter.

Den Landtagswahlkampf eröffnete die ÖVP bereits am Montag nach der Wahl: Es wird schon plakatiert.