Zum dicken Plus für die Wahlgewinnerin ÖVP steuerte fast jede Gemeinde im Burgenland etwas bei: In nur zwei Gemeinden gab es geringe Verluste, sonst nur Zugewinne. In 13 Gemeinden lagen diese Zugewinne sogar im zweistelligen Bereich – in Edelstal etwa konnte die ÖVP um 18,5 Prozentpunkte zulegen.

Ein großer Beitrag kam auch aus der Landeshauptstadt, der Heimatgemeinde von Spitzenkandidatin Gaby Schwarz, wo fast 42 Prozent die Türkisen gewählt haben. Die prozentuell drittmeisten Zugewinne für die ÖVP gab es in der roten Hochburg Tschanigraben mit 13,5 Prozentpunkten. Für die SPÖ bleibt Tschanigraben aber die prozentuell stärkste rote Gemeinde mit knapp 57 Prozent.

In 18 Gemeinden erreichte die ÖVP mehr als 50 Prozent der Stimmen.

Nachdem die Bezirke Oberwart, Mattersburg und Eisenstadt-Umgebung nun ebenfalls mehrheitlich türkis wählten, erreichte die ÖVP in allen sieben Bezirken eine Mehrheit.

Tschanigraben und Grafenschachen größten SPÖ-Verluste

Zu denken gibt der SPÖ aber wohl eher das Abschneiden der Heimatgemeinde von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): Grafenschachen ist nach Tschanigraben die Gemeinde mit dem größten Verlust für die SPÖ – hier gab es ein Minus von 8,7 Prozentpunkten, während die ÖVP um 10,3 Prozentpunkte zulegen konnte. Überhaupt hat die SPÖ in weit mehr als 140 Gemeinden Verluste hinnehmen müssen.

Die SPÖ hat nur noch vier Gemeinden mit mehr als 50 Prozent Stimmenanteil. Den größten Zugewinn gab es in Inzenhof mit 10,8 Prozentpunkten – der einzige zweistellige Zuwachs. In Summe gewann die SPÖ in nur 24 Gemeinden dazu, darunter auch in Rotenturm, der Heimatgemeinde von Spitzenkandidat Christian Drobits. Hier gab es ein leichtes Plus von 1,18 Prozentpunkten, womit die SPÖ 40,2 Prozent erreichte.

Kein einziges Plus für die FPÖ

Noch schlimmer lief es aber für die FPÖ, die in keiner einzigen Gemeinde ein Plus vorm Ergebnis stehen hat. Die geringsten Verluste gab es in Baumgarten mit 1,07 Prozentpunkten – die meisten in Potzneusiedl mit 16,79. Schmerzlich für die Blauen ist auch das Abschneiden in Pinkafeld, der Heimat von FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer – hier war die FPÖ vor zwei Jahren klar Erste – nun ein klares Minus von fast sieben Prozentpunkten, und damit nur noch Platz zwei.

Die meisten Stimmen holte die FPÖ in Riedlingsdorf, nämlich 32,4 Prozent – hier lagen die Verluste bei 3,24 Prozentpunkten. Deutliche Verluste gab es auch in der Heimatgemeinde von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz – dort gab es ein Minus von 7,01 Prozentpunkten (auf 25,8 Prozent).

16,4 Prozent für die Grünen in Bad Sauerbrunn

Die zweiten großen Gewinner dieser Wahl sind die Grünen, die im Burgenland in keiner einzigen Gemeinde Stimmenverluste hinnehmen mussten. In Bad Sauerbrunn erreichten die Grünen sogar 16,4 Prozent. In Eisenstadt, der Heimat von Grünen-Sprecherin Regina Petrik, 13,27 Prozent, in Litzelsdorf, wo Spitzenkandidatin Irmi Salzer wohnt, kamen die Grünen auf fast zehn Prozent und trugen so auch bei, die FPÖ in der Gemeinde von Platz eins zu stoßen. Nicht nur, dass die Grünen in keiner einzigen Gemeinde verloren, sie erreichten in 15 Gemeinden mehr als zehn Prozent.