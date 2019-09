Sport

Trainerwechsel beim ASK Horitschon

In der Fußball Burgenlandliga kommt es zu einem Trainerwechsel. Der ASK Horitschon trennt sich nach 2:4 Niederlage gegen den SV Sankt Margarethen von Trainer Wolfgang Hatzl. Der neue Trainer ist ein alter Bekannter in Horitschon: Hannes Marzi übernimmt das Team ab sofort.