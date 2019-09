Erstmals seit Jahrzehnten liegt die ÖVP im Burgenland bei einer Wahl wieder auf Platz eins und verdrängt damit die SPÖ von der Spitze. Die ÖVP kommt auf 38,0 Prozent der abgegebenen Stimmen, inklusive Wahlkartenprognose. Mehr als 71.000 Burgenländerinnen und Burgenländer haben ihr die Stimme gegeben. Von den ÖVP-Wählern aus dem Jahr 2017 konnte man 92 Prozent halten, vier Prozent wechselten zu NEOS, drei Prozent zu den Grünen. Ein Prozent der ÖVP-Stimmen aus dem Jahr 2017 wechselte bei dieser Wahl zur SPÖ.

ÖVP kann vor allem von FPÖ gewinnen

Laut Wählerstromanalyse ist die ÖVP im Burgenland die einzige Partei, die so gut wie keine Wählerstimmen an das Lager der Nichtwähler abtreten musste. Deutliche Zugewinne konnte die Volkspartei im Burgenland vor allem aus dem FPÖ-Lager verbuchen. 17 Prozent jener Stimmen, die bei der Wahl 2017 an die FPÖ gegangen sind, landeten diesmal bei der ÖVP. Die ÖVP hingegen verlor im Burgenland so gut wie gar keine Stimmen an die FPÖ.

ORF/SORA

SPÖ verliert an die Grünen und Nichtwähler

Mit 29,7 Prozent der Stimmen muss die SPÖ ein Minus von 3,2 Prozent im Vergleich zur Wahl 2017 hinnehmen. Sie kommt im Burgenland auf mehr als 55.000 Stimmen. 83 Prozent der SPÖ-Wähler aus dem Jahr 2017 haben diesmal wieder sozialdemokratisch gewählt. Vor allem die Grünen nehmen der SPÖ bei dieser Wahl aber Stimmen ab: Acht Prozent der SPÖ-Stimmen aus dem Jahr 2017 wandern zu ihnen, jeweils zwei Prozent zu ÖVP und FPÖ und jeweils ein Prozent geht an NEOS und Liste Jetzt. Drei Prozent der SPÖ-Wähler aus dem Jahr 2017 wechselten diesmal ins Lager der Nichtwähler. Stimmen dazugewinnen konnte vor allem man von der FPÖ.

14 Prozent der FPÖ-Wähler aus 2017 diesmal Nichtwähler

Die Freiheitlichen landen bei dieser Wahl im Burgenland auf Platz drei, mit einem Minus von 8,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017. Die FPÖ kann im Burgenland nur 62 Prozent ihrer Wählerinnen und Wähler aus dem Jahr 2017 halten. Sie verliert ihre Stimmen vor allem an die ÖVP – aber auch an die Nichtwähler. 14 Prozent jener Burgenländerinnen und Burgenländer, die 2017 noch für die FPÖ gestimmt haben, wechselten diesmal ins Lager der Nichtwähler. Drei Prozent der FPÖ-Stimmen aus dem Jahr 2017 wechselten zur SPÖ, jeweils zwei Prozent zu NEOS und Grünen, die den größten Stimmenzugewinn aller Parteien im Burgenland verzeichnen konnten.

Grünen gewinnen 11.000 Wählerstimmen dazu

Sie kommen auf 8,2 Prozent der burgenländischen Stimmen und damit auf ein deutliches Plus von 6,2 Prozent oder mehr als 11.000 Wählerstimmen im Vergleich zum Jahr 2017. Die Grünen können mehr als drei von vier Wählerstimmen aus dem Jahr 2017 halten und dürfen sich vor allem über Zugewinne von der Liste Jetzt und NEOS freuen, die zum Teil recht deutlich ausfallen. So ist etwa mehr als ein Drittel der burgenländischen NEOS-Stimmen aus dem Jahr 2017 diesmal zu den Grünen gewandert, bei der Liste Jetzt waren es sogar 43 Prozent der burgenländischen Stimmen von der Wahl 2017.

ORF/SORA

NEOS kommen im Burgenland auf etwas mehr als 9.000 Stimmen oder 4,9 Prozent – ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Jahr 2017. Sie können diesmal Stimmen von den Großparteien abzweigen – vor allem von der ÖVP – aber auch einige Nichtwähler mobilisieren. Die Liste Jetzt verliert im Burgenland gut die Hälfte ihrer Stimmen, landet bei 1,3 Prozent. Sie kann nur ungefähr jede vierte Stimme aus der Wahl 2017 halten und verliert vor allem an die Grünen.

Die Kleinparteien verzeichnen diesmal Zugewinne. Die KPÖ kommt auf 0,4 Prozent der Stimmen, ein Plus von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2017. „Der Wandel“ kommt auf 0,3 Prozent und die CPÖ auf 0,2 Prozent der abegebenen Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag ohne Briefwahlstimmen im Burgenland bei 70,5 Prozent. Insgesamt haben 164.392 Burgenländerinnen und Burgenländer am Wahlsonntag ihre Stimme abgegeben.