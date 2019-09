ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf fasste nach dem Jubel in der Parteizentrale die Freude über das Ergebnis in Worte: „Wir sind natürlich überwältigt von diesem Ergebnis. Dieses Ergebnis muss man mit Anstand und mit Demut zur Kenntnis nehmen. Wir freuen uns über dieses großartige Ergebnis. Es ist eine super Sache. Es zeigt, dass Sebastian Kurz mit seiner Volkspartei und unseren Kandidaten fleißig unterwegs war. Und deswegen glaube ich auch, dass die Wähler unseren Weg bedankt haben.“

ORF

ÖVP-Landesspitzenkandidatin Gaby Schwarz wurde trotz Zuversicht überrascht: „Es kommt für mich schon überraschend. Wir waren guten Mutes und sehr zuversichtlich, aber dass es so deutlich ausfällt, damit haben wir wirklich nicht gerechnet.“ Den Erfolg führt sie auf den Spitzenkandidaten zurück: „Wir hatten den besten Spitzenkandidaten Sebastian Kurz, und die Leute wollten ihn einfach als Bundeskanzler zurück. Und ich muss sagen, es war die Stimmung im Burgenland ausgezeichnet und alle Funktionärinnen und Funktionäre sind mit uns gemeinsam gelaufen, bis zur letzten Sekunde und dafür werden wir heute belohnt.“

Grüne: „Größtes Comeback in der zweiten Republik“

Die burgenländische Spitzenkandidatin der Grünen, Irmi Salzer, konnte das Ergebnis laut eigenen Angaben „nicht fassen“: „Ich bin total überwältigt, bin überglücklich. Wir hätten uns das nie erwartet. Das ist das größte Comeback der Geschichte in der zweiten Republik. Wir haben laut Hochrechnungen, wenn die stimmen, unser allerbestes Ergebnis unserer Geschichte und auch im Burgenland laut Hochrechnungen das allerbeste Ergebnis.“

ORF

Auch bei Grünen-Geschäftsführerin Martina Hajdusich ist die Freude groß: „Die Erleichterung ist riesig, die Freude ist riesengroß. Wir haben das beste Ergebnis überhaupt in der Geschichte der Grünen. Die Zeit war jetzt richtig. Die Menschen sehen, dass Klimaschutz wirklich wichtig ist, und die Menschen haben den Klimaschutz gewählt und somit auch die Grünen wieder in den Nationalrat hineingewählt.“

Gedämpfte Stimmung bei SPÖ und FPÖ, Freude bei NEOS

Alles andere als Jubel gab es in der Parteizentrale der SPÖ. Landesgeschäftsführer Roland Fürst sagte zu der Hochrechnung: „Die Enttäuschung ist natürlich eine große. Wir haben das historisch schlechteste Ergebnis auf bundespolitischer Ebene. Es waren Themen im Bund im Vordergrund, Personen und leider auch viel zu viele Affären, Videos und Fragen, die eigentlich in der Politik nichts verloren haben.“

ORF

„Das Ergebnis muss man natürlich zur Kenntnis nehmen und das ist ein demokratischer Zugang“, sagte der burgenländische SPÖ-Spitzenkandidat Christian Drobits: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen, wir haben wirklich bis zum Schluss versucht, ein optimales Ergebnis zu erzielen. Von meiner Seite her habe ich das Maximale gegeben.“ Jetzt heiße es weiterarbeiten und für ihn beginne die Arbeit bereits wieder am Montag, so Drobits.

Auch bei der FPÖ war die Stimmung gedämpft, FPÖ-Klubobmann Geza Molnar: „Es ist wie an jedem Wahlabend: Die, die ein Plus vorne haben, gehören zu den Gewinnern, die, die kein Plus haben, gehören zu den Verlierern. Wir haben jetzt zum ersten mal seit 17 Jahren bei einer Nationalratswahl kein Plus vorne stehen. Das macht natürlich keine Freude, aber es ist nach den Ereignissen der letzten vier Monate seit Mitte Mai auch nicht unbedingt etwas, was uns überrascht hat.“

ORF

FPÖ-Listen-Zweiter im Burgenland, Christian Ries aus Rust, sagte zum Verlust der FPÖ: „Um mit Toni Pfeffer zu sprechen, hoch gewinnen wir es nicht mehr. Es sind die Verluste geworden, mit denen wir gerechnet haben, wenngleich sie etwas herber ausgefallen sind, als befürchtet.“ Als Grund für die Verluste sieht er die Ereignisse der letzten Tage: „Die mediale Welle, Stichwort Spesen, die jetzt auf uns hereingeschwappt ist.“

Für Anna Bocsecski von den NEOS geht es in die richtige Richtung: „Ich finde es unglaublich gut. Natürlich ist es ein vorläufiges Ergebnis, aber der Trend stimmt. NEOS ist einer der drei Sieger des heutigen Tages.“

Herta Emmer (JETZT) nicht zufrieden

Herta Emmer (JETZT) hätte sich bei der Wahl mehr erwartet: „Es war natürlich so, dass wir Schwankungsbreiten hatten, und man hofft natürlich immer, dass die Schwankungsbreite nach oben geht. Das war jetzt nicht der Fall. Offenbar haben uns die Wählerinnen und Wähler die Anfangsschwierigkeiten noch nicht verziehen. Trotzdem wir wussten, dass wir ganz unter ferner liefen waren, zum Start des Wahlkampfes haben wir uns angestrengt, dieser Regierung mit der FPÖ, mit der Ibiza-Partei, eine Absage zu erteilen. Das ist auch passiert und das ist gut so, und wir werden schauen, wie es jetzt bei uns weiter geht.“

Julian Schmidt (KPÖ) sagte: „Ich finde es natürlich positiv, dass wir ein bisschen zugelegt haben, aber zufrieden kann man mit 0,4 oder 0,5 Prozent natürlich nicht sein. Gesamtösterreichisch schaffen wir die 1,0-Prozent-Marke vielleicht noch, aber wie gesagt: Zufrieden sind wir natürlich nicht damit.“ Sarah Richter („Der Wandel“) sah noch viel Luft nach oben: „Das Ergebnis zeigt, wie schwer es für neue Kräfte ist. Aber unser Ziel bleibt weiter: Der Wandel ins Parlament. Also ich bin nicht gänzlich unzufrieden mit dem Ergebnis." Thomas Graf (CPÖ) sagte in einer ersten Reaktion: „Natürlich hätten wir gerne mehr erreicht, aber angesichts der Umstände, dass wir nur im Burgenland kandidieren, ist das natürlich zu erklären, weil sich viele denken, dass die CPÖ so kaum Mandate erreichen wird.“