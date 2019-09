Christine Brunner-Szabo nutzt ihr Wahlrecht gerne: „Für mich ist das selbstverständlich, dass ich wählen gehe. Das ist Pflicht. Gott sei Dank können und dürfen wir wählen, in manchen Ländern darf man das nicht, und wir können.“ Zu einer Regierungsbildung meinte sie: „Das ist das nächste Problem. Sie haben viel diskutiert, aber man muss trotzdem zusammenarbeiten dann. Und ich glaube, das wird dann das große Problem werden. Man muss halt nachgeben, wie halt das ganze Leben lang immer.“

Koalition für die meisten Wähler Ungewiss

Auch für Werner Gutleben ist es eine Pflicht wählen zu gehen: „Mir ist es wichtig, dass im ganzen Land gute Politik gemacht wird.“ Er sei mit der türkis-blauen Regierung zufrieden gewesen und sei überzeugt, dass Sebastian Kurz wieder Teil der Regierung sein wird: „Nur mit wem er zusammengeht, das steht in den Sternen.“ Für Hans Wilfling ist diese Wahl eine besondere: „Es ist diesmal sicherlich interessant, weil man ja wirklich kaum weiß, was man wählen soll, und zwar durch diesen Wahlkampf, der in den letzten Tagen da abgelaufen ist, scheint es mir doch etwas außerordentlich. Aber ich habe mich doch entschlossen, die Wahl dementsprechend zu treffen. Ich hoffe, dass das in diesen Tagen wieder in normale Bahnen gelangt.“ Eine mögliche Koalition sei für ihn komplett offen.

Franz Salmhofer wollte bezüglich Regierungsbildung keinen Tipp abgeben: „Es ist schon interessant, nach den Vorfällen, die es da in letzter Zeit gegeben hat. Ich bin schon der Meinung, dass sich das auch irgendwie auswirken wird.“ Für die FPÖ schaue es nicht so gut aus, Sebastian Kurz werde Sonntagabend jubeln, meinte Salmhofer. Petra Schuh meinte zur Wahl: „Ich glaube, dass wieder das gleiche Ergebnis herauskommt wie vorher.“ Wer am lautesten jubeln wird, will sie nicht prophezeien, ihrer Meinung nach sei der Wahlkampf eine „Geld-Raushauerei“ gewesen.