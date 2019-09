Politik

1.700 Euro Mindestlohn in Begutachtung

Der Gesetzesentwurf für die Einführung des Mindestlohnes von 1.700 Euro netto im Landesbereich soll Anfang nächster Woche in Begutachtung gehen. Das teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Samstag via Presseaussendung mit.