Chronik

Zwei Verletzte bei Pkw-Unfall

Ein Pkw-Unfall hat am Samstag in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) zwei Verletzte gefordert. Der Wagen war nach Angaben der örtlichen Feuerwehr von der Straße abgekommen, beide Insassen – ein Mann und eine Frau – mussten aus dem Auto befreit werden.