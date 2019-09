Chronik

Nach Sturz von Gerüst schwer verletzt

In Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist am Samstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall passiert: Laut Sicherheitszentrale Burgenland fiel ein 55-jähriger Rumäne bei Trockenbauarbeiten von einem Baugerüst in die Tiefe.