Chronik

Zwei Verletzte bei Unfall im Coca-Cola-Werk

Im Coca-Cola-Werk in Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) ist es am Samstagmorgen bei Wartungsarbeiten zu einem Arbeitsunfall gekommen: Zwei Mitarbeiter im Alter von 37 und 59 Jahren erlitten Verätzungen im Gesicht und an den Atemwegen.