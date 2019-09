Umwelt

„Earth Strike“: Demo für Klimaschutz

Noch nie zuvor haben in Österreich so viele Schüler für den Klimaschutz demonstriert. In zahlreichen Städten abgehaltene „Earth Strike“-Kundgebungen stehen am Ende der weltweiten Aktionswoche der „Fridays for Future“-Bewegung. Im Burgenland haben Schüler in Eisenstadt, Oberschützen und Oberpullendorf für den Klimaschutz demonstriert.