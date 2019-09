Grundlage für das Verbot ist eine Analyse an insgesamt sechs Grenzübergängen. Dabei wurden Lkw-Fahrer angehalten und ihre Fahrtziele und mögliche Ausweichrouten analysiert. Das Ergebnis: für drei Bundesstraßen gibt es in Zukunft ein Transit-Lkw-Verbot über 7,5 Tonnen. Die drei Straßen sind: die B62 von der S31 bei Weppersdorf bis zum Grenzübergang Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf, die B16 vom Kreisverkehr bei Siegendorf bis zum Grenzübergang Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und die B58 vom Kreisverkehr bei St. Martin an der Raab bis zum Grenzübergang Bonisdorf (Bezirk Jennersdorf).

ORF

Entlastung für Anrainer

Der Verkehr in den betroffenen Orten werde um insgesamt 79 Prozent reduziert, sagt Straßenbaulandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Die Wirtschaft werde unter den Maßnahmen nicht leiden, denn der Quell- und Zielverkehr diesseits und jenseits der Grenze ist von der Regelung ausgenommen, so Dorner. Als Quell- und Zielverkehr wurden folgende Bezirke definiert:

B16: Eisenstadt, Rust, die Bezirke Eisenstadt-Umgebung und Mattersburg und der Kreis Sopron (H)

B62: Bezirk Oberpullendorf und der Kreis Sopron (H)

B58: Neuhaus am Klausenbach, Mühlgraben, Minihof-Liebau, St. Martin an der Raab, Jennersdorf, Grad (SLO) und Kuzma (SLO).

ORF

Kontrollen angekündigt

Durch die Maßnahme werden nicht nur die Anrainer entlastet sondern auch die Verkehrssicherheit erhöht, sagte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ). Er kündigte außerdem strenge Kontrollen an.

Ausweichrouten für Transitverkehr

Die vom Land definierten Ausweichrouten für den Lkw-Transitverkehr sind:

Kittsee (A6)

Nickelsdorf (A4)

Rattersdorf (B61/ B61a)

Schachendorf (B63)

Heiligenkreuz (B65)

Gespräche über Verlängerung der A3

Und auch die Verlängerung der A3 bis zur Grenze ist offenbar noch nicht endgültig vom Tisch. Hier soll aber nichts gegen den Willen der Bevölkerung geschehen, sagt Dorner. Es sei noch keine Trasse in irgendeiner Weise definiert, es gehe darum die weitere Planung abzustimmen. Man habe vereinbart, dass Land, ASFINAG und die ungarische Seite sich noch in diesem Jahr zusammensetzen werden, so Dorner.

Die Verordnung über das Lkw-Verbot tritt mit der Anbringung der entsprechenden Verkehrstafeln in Kraft. Das soll in drei bis vier Wochen geschehen.