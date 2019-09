Sabrina Landl, Daniel Dimbauer und Sascha Mertes besuchen die HAK in Eisenstadt – und sie dürfen am Sonntag zum ersten Mal wählen. Dafür vorbereitet werden sie in der Schule – im Fach „Politische Bildung“. „In Bezug auf die bevorstehenden Wahlen wird besprochen, wie man richtig wählt, wo man was ankreuzt oder welche Parteiprogramme es gibt. Es wird versucht, die Schüler zum selbstständigen Recherchieren und Analysieren anzuregen, damit sie sich wirklich eine fundierte Meinung bilden“, so die Direktorin der HAK Eisenstadt Johanna Dorner-Resch.

ORF

Ein Thema liegt den Jugendlichen besonders am Herzen – der Klimawandel. Die Interviewpartner sagen von sich selbst, dass sie sich bereit und gut informiert für diese Wahl fühlen. Sascha Mertes fand allerdings, dass manche Altersgenossen noch nicht bereit dafür seien. „Ich kenne Leute, die nicht dazu bereit sind, die sich zu wenig auskennen. Ich glaube, wenn man sich nicht auskennt, dann sollte man nicht wählen gehen“, so Mertes.

ORF

Viele Diskussionen miteinander

Jetzt – so kurz vor der Wahl – diskutieren die Jugendlichen viel miteinander. Manche wollen andere sogar bekehren. „Ich sag immer: jede Stimme zählt, öfters wird auch diskutiert, wie es in Zukunft in Österreich aussehen soll“, so Daniel Dimbauer.

Die jungen Wählerinnen und Wähler würden einige Punkte verändern wollen. „Bei manchen Parteien schwankt jetzt die Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit – das sollte man besser machen“, so Sabrina Landl. Daniel Dimbauer hätte gerne ein friedliches, gerechtes und soziales Miteinander. Sabrina, Daniel und Sascha haben schon entschieden, wen sie am Sonntag wählen werden. Und für alle drei steht fest: sie werden von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.