„Wir werden versuchen, die wirklichen Interessen der Menschen in Wien zu vertreten – auf Augenhöhe und mit einem sozialen Gewissen“, so Dax. Dass SPÖ-Parteichef und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wegen der angekündigten Stimmbandoperation in der nächsten Zeit öffentlich ausfallen wird, kommentierte Dax so, dass die SPÖ Burgenland sehr gut aufgestellt sei und man die Zeit ohne Doskozil gut überbrücken werden könne.

SPÖ-Landesspitzenkandidat Christian Drobits aus Rotenturm – er führt auch den Regionalwahlkreis Süd an – verwies auf seine Wahlkampftour: „30 Orte in 30 Tagen“. „Es heißt einfach, die Menschen davon zu überzeugen, dass es das Richtige ist, sozialdemokratische Handschrift im Burgenland zu zeigen. Deshalb habe ich auch diese 30-Tage-30-Orte-Tour als Signal an unsere Wähler gemacht“, so Drobits.

Köllner: „Intensive drei Monate“

Maximilian Köllner aus Illmitz, der den Regionalwahlkreis Nord anführt, sagte über den Wahlkampf, dass es sehr intensive drei Monate gewesen seien. „Wir waren unterwegs, um die Menschen zu überzeugen, warum es so wichtig ist, dass die Sozialdemokratie in Österreich eine starke, gewichtige Stimme hat. Ich konnte mit Menschen aus allen 69 Gemeinden des Wahlkreises Gespräche führen und auch vieles mitnehmen“, so Köllner.

Bei der Nationalratswahl 2017 erzielte die SPÖ im Burgenland 32,9 Prozent und lag ganz knapp vor der ÖVP auf Platz Eins.