Die Spesen von Strache waren in den vergangenen Tagen ein beherrschendes Thema im Land. Nach jüngsten Medienberichten fordert die Wiener FPÖ jetzt den seit Mai gezahlten Mietzuschuss von Strache zurück – mehr dazu in news.ORF.at. Am Freitag nahm Tschürtz im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteurin Dorottya Kelemen zu dem Fall Stellung.

Tschürtz: Bei FPÖ Burgenland alles „sehr, sehr sauber“

Er sei im Burgenland seit 14 Jahren Landesparteiobmann und habe keinen einzigen Spesentopf gehabt, betonte Tschürtz. Er habe keine Partei-Kreditkarte und sei seit 2015 – als er Landeshauptmannstellvertreter geworden sei – nicht einmal mehr zeichnungsberechtigt, das seien nur der Finanzreferent und der Landesgeschäftsführer. Daher sei er wirklich erschüttert, weil bei der FPÖ Burgenland wirklich alles sehr, sehr sauber sei. „Das einzige, was ich ab und zu bezahle, ist ein Fass Bier oder ein Geschenkskorb für irgendwelche Veranstaltungen“, so Tschürtz.

ORF

Tschürtz: „Sicherheitsmauer“ um Hofers Haus

Als Antwort auf die Frage, wie die Partei weiter mit Strache umgehen solle, verwies Tschürtz auf die für kommenden Dienstag geplante FPÖ-Vorstandssitzung. Er wolle dieser Sitzung nicht vorgreifen: „Das einzige, was ich vielleicht sagen kann, dass es im Burgenland einmal eine vertragliche Vereinbarung gegeben hat mit einem Mandatar, aber der wurde aus der FPÖ von mir sofort ausgeschlossen.“

Am Donnerstag wurde außerdem bekannt, dass die Bundes-FPÖ die Gartenmauer um das Privathaus des FPÖ-Spitzenkandidaten Norbert Hofer in Pinkafeld bezahlt hatte – mehr dazu in „Österreich“: FPÖ zahlte Hofers Gartenzaun. Es gebe keine anderen ähnlichen Fälle, so Tschürtz. Das sei eine Sicherheitsmauer, denn Hofer sei bedroht worden, es habe Morddrohungen gegeben, die Journalisten seien bis ins Wohnzimmer vorgedrungen.

„Das war eigentlich eine Empfehlung und dass das die Partei bezahlt hat und nicht der Staat ist schon wirklich bemerkenswert“, so Tschürtz. Für ihn selbst sei noch nie etwas von der Partei bezahlt worden: „Weder irgendein Sakko, noch irgendwelche Socken, nichts – ich habe kein Spesenkonto“, sagte Tschürtz.