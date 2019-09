Gewählt wird durch Ankreuzen. Wichtig dabei sei, dass der Wählerwille auf dem Stimmzettel klar erkennbar sei, sagte die Vorsitzende der Landeswahlbehörde, Brigitte Novosel: „Das ist dann der Fall, wenn ich eine Partei eindeutig bezeichne. Das kann durch Setzen eines Kreuzes, eines Häkchens sein. Das kann aber auch in der Weise erfolgen, dass ich alle anderen Parteien durchstreiche.“

ORF

Parteistimme schlägt Vorzugsstimme

Neben der Stimme für eine Partei kann man auch bis zu drei Vorzugsstimmen vergeben, jeweils höchstens eine auf der Bundes-, der Landes- und der Regionalkreisliste. Wichtig: Man kann Vorzugsstimmen nur an Kandidaten jener Partei vergeben, bei der man ein Kreuz macht. „Es ist nicht möglich, eine Vorzugsstimme an einen Bewerber einer andern als der von mir gewählten Partei zu vergeben“, sagte Novosel. Da gelte das Prinzip „Parteistimme schlägt Vorzugsstimme“, also in erster Linie zähle die Partei, die man angekreuzt habe. Setze man die Vorzugsstimme bei einem Bewerber einer anderen Partei, dann sei sie ungültig.

Die Namen der Kandidaten im Regionalkreis sind direkt am Stimmzettel angeführt. Die Vorzugsstimme wird durch Ankreuzen vergeben. Im Fall der Landes- und der Bundesliste sind die Namen und Reihungsnummern der Kandidaten in Broschüren aufgelistet, die in den Wahllokalen aufliegen. In diesen beiden Fällen muss man für das Vergeben von Vorzugsstimmen den Namen oder die Reihungsnummer des Kandidaten in das dafür vorgesehen Kästchen am Stimmzettel schreiben. Novosel glaubt, dass bei dieser Wahl besonders viele Wählerinnen und Wähler mit Wahlkarte wählen. Diese können am Sonntag ausgefüllt und unterschrieben in jedem Wahllokal oder bei der Bezirkswahlbehörde abgegeben werden.