In der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause wurde das neue Sozialhilfegesetz beschlossen, das die Anstellung pflegender Angehöriger bei einer Tochterorganisation der KRAGES ermöglicht – mehr dazu in Neues Sozialhilfegesetz beschlossen. Voraussetzung Nummer eins ist eine Pflegestufe drei oder höher. Die pflegenden Angehörigen müssen Verwandte sein, EU Staatsbürger und im erwerbsfähigen Alter.

Land rechnet mit 400 bis 600 Anstellungen

Die Landesregierung kalkuliert mit 400 bis 600 pflegenden Angehörigen, die für eine Anstellung in Frage kommen. Dafür wurden insgesamt 13 Millionen Euro budgetiert, so Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). „Insgesamt haben sich bereits 200 Menschen für dieses Anstellungsmodell interessiert und beinahe 50 kommen schon demnächst zu den Detailgesprächen. Fünf Prozent dieser Interessenten betreuen auch behinderte Kinder“, so Illedits.

ORF

Einkommen von Pflegestufe abhängig

Das Einkommen als angestellter pflegender Angehöriger beträgt zwischen 1.050 und 1.700 Euro netto, je nach Pflegegestufe. Dieses Gehalt setzt sich zusammen aus:

einem Teil des Pflegegeldes der Pflegegebedürftigen

wenn man in Pension ist – aus einem Teil der Pension (der/die Pflegebedürftige bekommt dann nur mehr die Mindestpension von rund 933 Euro)

einem Zuschuss durch das Land.

In den ersten zwölf Monaten muss eine Grundausbildung absolviert werden. Diese kann – auf Wunsch – kostenlos um eine Ausbildung zur Heimhilfe erweitert werden.

Förderung für Pensionisten

Laut Statistik sind derzeit 53 Prozent der pflegenden Angehörigen Pensionisten. Für sie wurde eine andere Lösung gefunden: sie werden nicht angestellt, aber sie können um eine Förderung in einem ähnlichen Rahmen ansuchen. Hier gilt allerdings eine Obergrenze beim Haushaltseinkommen aller im Haushalt lebenden Personen: dieses darf nicht mehr als 1.700 Euro netto betragen. Offizieller Projektstart ist der 1. Oktober. Bereits jetzt kann man sich telefonisch über eine Hotline informieren (057 600 1000) und außerdem plant Soziallandesrat Illedits eine Infotour durch alle Bezirke – Start ist am 1. Oktober in Schattendorf.