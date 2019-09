Chronik

Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Eine 87-jährige Frau hatte Essensreste im Backrohr vergessen, wodurch Rauch entstand. Drei Feuerwehren waren im Einsatz. Die Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.