Im Rahmen einer Pressekonferenz haben der ÖGB und die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida Burgenland die Ergebnisse dieser Befragung präsentiert. Die zentralen Themen waren dabei vor allem Verkehr, Pflege und Arbeitszeiten. Eine Wahlempfehlung soll damit nicht abgegeben werden, das betonten die Vertreter im Zuge des Termins.

Ausbau des öffentlichen Verkehrs gefordert

Im Burgenland würden täglich rund 51.000 Menschen in andere Bundesländer pendeln, um dort zu arbeiten. Deshalb fordern ÖGB und vida mehr Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel und eine finanzielle Entlastung der Pendlerinnen und Pendler, sagt der Landesvorsitzende der vida Burgenland Erich Mauersics. Der öffentliche Verkehr müsse auch im ländlichen Raum österreichweit ausgebaut werden. „Pendlerinnen und Pendler, die den öffentlichen Verkehr nutzen sollen natürlich auch entlastet werden. Das haben alle Parteien natürlich mit Ja beantwortet“, so Mauersics.

ORF/Raphaela Pint

Arbeitszeiten als weiterer Schwerpunkt

Eine weiteres Anliegen der Arbeitnehmervertreter betrifft die Arbeitszeiten. Deshalb wurde an die Parteien die Frage gestellt, ob es einen Rechtsanspruch auf eine Vier-Tage-Woche und eine sechste Urlaubswoche geben soll. SPÖ, GRÜNE, Liste JETZT und KPÖ sowie Wandel würden die Forderungen des ÖGB unterstützen, so ÖGB-Burgenland-Landessekretär Andreas Rotpuller. Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und ein Rechtsanspruch auf Altersteilzeit wird von ÖVP, FPÖ und NEOS abgelehnt.

Die Begründungen dafür seien unterschiedlich, so Rotpuller. „Die NEOS meinen eine Arbeitszeitverkürzung bei vollen Lohnanspruch sei ökonomisch unverantwortlich. Die FPÖ hingegen meint, dass Arbeitszeitverkürzung keine neuen Arbeitsplätze schaffe“, sagte Rotpuller.

ÖGB und vida kritisierten am Mittwoch neuerlich die Einführung des Zwölfstundentages. Vor allem burgenländische Pendlerinnen und Pendler seien dadurch bis zu 14 Stunden pro Tag unterwegs. Weiters fordern die Arbeitnehmervertreter bessere Arbeitsbedingungen in der Tourismusbranche und im Pflegebereich.