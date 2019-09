Soziales

Umstrittenes Caritas-Projekt in Wimpassing

In Wimpassing betreut die Caritas in einem ehemaligen Kloster mehr als 50 Klienten in einer Behinderten-Tagesstätte und einem Wohnheim. Nun soll um zehn Wohneinheiten ausgebaut werden. Dabei soll in die Erde gebaut werden. In Teilen der Gemeinde gibt es Unmut.