Die Handy-Bestell-App „Getsby“ könnte die Gastronomie verändern. Die Bestellungen per App bekommen die Servierkräfte und die Küche direkt auf ein Tablet. Hinter der App steckt ein mittlerweile siebenköpfiges Team rund um den Seewinkler Peter Iliev. Alles begann mit der Überlegung, dass zu Stoßzeiten die meiste Zeit in einem Lokal mit Warten draufgeht: Warten auf den Kellner, der die Bestellung entgegen nimmt und auf den Kellner beim Bezahlen.

„Alle sitzen mit dem Handy und beschweren sich, dass es so lang dauert. Da habe ich mir gedacht, dieses Problem müssen wir irgendwie lösen. Da haben wir gesagt, wir machen eine App mit der man jederzeit von überall bestellen und bezahlen kann“, so Iliev.

ORF

Zeitersparnis zu Stoßzeiten

Denn Zeit ist Geld. Das gilt für beide Seiten – den Gast und den Gastronom. „Bei Stoßzeiten erspart sich der Gast damit im Schnitt 20 Minuten. Der Vorteil für den Gastronom ist, dass der Gast kommt und schneller geht. Er hat auch mehr Kontrolle über den Betrieb, kann das Personal besser zuteilen“, so Iliev. Die Bestell-App ist eines der derzeit wachstumsstärksten Start-ups im deutschsprachigen Raum. Tausende User und hunderte Vertagslokale sind bisher registriert. In die Buchhaltung lässt sich Petar Iliev nicht gerne blicken. Er sagt nur soviel, es laufe sehr gut und die Angebote würden sich überschlagen.

ORF

Große Ziele

Das junge Unternehmen ist einigen Investoren und Interessenten mittlerweile einen zweistelligen Euro-Millionen-Betrag wert. Aber an das Verkaufen denkt der 27-jährige Burgenländer noch nicht. „Ganz großes Ziel ist in Europa Marktführer sein. Bezahlen mit dem Handy in jedem Lokal, wo man will. Bis Ende des Jahres möchten wir Deutschland und Österreich anfüllen, im Sommer 2020 dann international hinaus – raus aus dem Dachmarkt“, sagte Iliev.

Unverträglichkeiten, Allergien, die Extra-Portion Käse – persönliche Sonderwünsche gehen per Handy direkt in die Küche. „Der Kunde kann schon von zu Hause aus die Extrawünsche per App auswählen – die Getränke, die Saucen – es vereinfacht die Bestellung für uns enorm. Wir haben ein Zeitersparnis dadurch“, sagte der Neusiedler Gastronom, Baptist Niessl über die Vorteile der App.

ORF

Startup als Marathon anlegen

„Ich sehe die Startup-Szene und das Unternehmen aufbauen wie einen Marathon – es ist kein Sprint, denn sobald du schnell etwas anlegst, wirst du schnell müde. Die Kunst ist, dass du das Produkt, das Team, den Markt auf einen hohen Level anhältst, aber auf Dauer“, erklärte Iliev. Im Dezember will das Team um Iliev den bislang größten Deal unter Dach und Fach bringen und in das weltweit größte Wirtshaus – das Münchner Hofbräuhaus – einsteigen. „Da braucht man Stabilität und Vertrauen, wenn das alles aufgeht – es gibt noch 40 andere Hofbräuhäuser in der Welt, schauen, wir, was dann passiert“, so der Unternehmer.