Bei der Nationalratswahl 2017 erreichte JETZT, ehemals Liste Pilz, 4,4 Prozent und damit acht Nationalratsmandate. Im Burgenland kam man auf 2,8 Prozent. Zugpferd ist heute wie auch damals Spitzenkandidat Peter Pilz. Er war auch im Burgenland auf Stimmenfang. Nicht immer glückte die Wahlkampftour. Am Golser Volksfest musste er wieder gehen, weil keine Wahlwerbung erlaubt war. Im Wahlkampf inszeniert sich Pilz als Aufdecker und politischer Kontrolleur.

JETZT präsentiert sich als Alternative

Viele Menschen würden den Glauben an die Demokratie und Ehrlichkeit in der Politik verlieren, so Pilz in einem „Burgenland heute“-Interview. Gerade diesen Menschen sage er, dass nicht alle so seien und es eine Alternative und eine saubere Politik gebe. Die burgenländische Spitzenkandidatin der Liste JETZT ist Herta Emmer. Sie ist Bundesgeschäftsführerin der Partei und setzt auf die Themen Abwanderung, Wohnen und Verkehr.

Sie sei für eine CO2-Steuer, denn man müsse auch tatsächlich etwas gegen den Klimawandel und für die Einschränkung von CO2-Emmissionen tun, sagte Emmer im Radio-Burgenland-Interview. Bevor Österreich 15 Millionen Euro Strafe für das Verfehlen der Klimaschutzziele zahle, sei es gescheiter, 15 Millionen in die Bevölkerung zu investieren. Das Wahlziel der Liste JETZT ist ein Wiedereinzug ins Parlament.