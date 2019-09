Die „türkise Tour“ durch das Burgenland dauert schon seit Juni an. 76 Gemeinden habe man bis jetzt besucht. Das Thema Mobilität sei den Menschen besonders wichtig, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Daher werde man im Herbst sieben Mobilitätskonferenzen in den sieben Bezirken des Burgenlandes durchführen. Man lade die Menschen zur Diskussion ein und werde auch Experten mit dabei haben. Der Wahlkampf für die Nationalratswahl nehme aus seiner Sicht derzeit „skurrile Auswüchse“ an, wenn hinterfragt werde, ob Sebastian Kurz in Wien oder im Waldviertel aufgewachsen sei, sagte Steiner. Das oft betonte Ziel für die Nationalratswahl: Die ÖVP will wieder eine führende Rolle in der Bundesregierung haben, eine rot-grün-pinke Koalition solle verhindert werden.

Steiner: Rote und blaue Sozialisten regieren

Auch im Burgenland wolle die ÖVP wieder mehr Verantwortung, so Steiner im Hinblick auf die Landtagswahl 2020. Momentan habe man ja eine Landesregierung die aus roten Sozialisten und aus blauen Sozialisten bestehe und das wolle man verändern. Am 19. Oktober findet der ÖVP-Parteitag in Parndorf statt, an dem auch Bundesparteichef Sebastian Kurz teilnehmen soll. Dort werde auch die Landesliste für die Landtagswahl 2020 präsentiert, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf.

ÖVP für S31-Sicherheitsausbau bis Oberpullendorf

Abseits des Wahlkampfthemas forderte die ÖVP am Montag nach einem schweren Unfall mit vier Toten auf der S31 am Sonntag, den Sicherheitsausbau der Schnellstraße bis nach Oberpullendorf durchzuführen – mehr dazu Vier Tote bei Unfall auf S31. Derzeit laufen Baumaßnahmen im Bereich des 23 Kilometer langen Teilstücks vom Knoten Mattersburg bis zur Anschlussstelle Weppersdorf. In der Vergangenheit hätten sich überdurchschnittlich viele Unfälle auf der S31 zugetragen. „Eine Mitteltrennung wird zwar gerade gebaut, jedoch nur bis zur Anschlussstelle Weppersdorf. Das ist nicht genug. Wir fordern vehement einen Sicherheitsausbau auch auf den letzten acht Kilometern bis nach Oberpullendorf“, stellten ÖVP-Verkehrssprecher Georg Rosner und Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas in einer Aussendung fest.