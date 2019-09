Mehr als 1.000 Frauen und Mädchen nahmen heuer an den Bewerben teil. Sie konnten zwischen einer Strecke von 3,5 Kilometern und einer Strecke von 7 Kilometern wählen. Für Nordic Walkerinnen gab es eine 3,55-Kilometer-Distanz. Mit dem Frauenlauf sollen Burgenlands Frauen für mehr Sport begeistert werden, außerdem solle ihnen Freude an der gemeinsamen Bewegung vermitteln werden, so Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).