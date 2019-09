Chronik

Neuer Park für Eisenstadt

In Eisenstadt entsteht im Stadtteil „Kirchäcker Ost“ ein neuer Park. Auf einer Fläche von 8.000 Quadratmetern soll den Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft Raum für Erholung und Bewegung geboten werden. Für den Park wird bestehendes Bauland in Grünland zurückgewidmet.