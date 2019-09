„Eine Steuer für Menschen, die in der Früh aufstehen und das Auto brauchen, um in die Arbeit zu fahren, das wird’s mit mir sicher nicht geben“, so Kurz im ORF-Interview. Die ÖVP mache „Politik mit Hausverstand“, das wolle die Partei weiter fortsetzen, so Kurz.

Sebastian Kurz im Interview „Ganz wichtig ist, dass es keine Koalition an uns vorbei gibt“, nannte Kurz als Wahlziel.

Wie lange noch Grenzkontrollen?

Man müsse den „konsequenten Weg gegen illegale Migration weiter gehen“, deshalb sei es wichtig, einen „erfolgreichen Außengrenzschutz als Europäische Union zustande zu bringen, dann braucht es auch keine Grenzkontrollen mehr innerhalb der Europäischen Union“, so Kurz auf die Frage, wie lange es im Burgenland noch Grenzkontrollen geben soll.

Bei der Nationalratswahl im Jahr 2017 erreichte die ÖVP im Burgenland knapp Platz zwei hinter der SPÖ. „Ich hoffe natürlich, dass wir ein Plus vor dem Ergebnis haben. Ganz wichtig ist, dass es keine Koalition an uns vorbei gibt. Erster werden reicht bei dieser Wahl nicht. Denn, wenn es eine Koalition an uns vorbei gibt – ganz gleich, ob Rot-Blau oder Rot-Grün-Neos – dann wird es diese Koalition geben und dann werde nicht ich Bundeskanzler sein, sondern wahrscheinlich Rendi-Wagner“, so Kurz auf die Frage nach seinem Wahlziel.