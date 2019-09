Bei Cenacolo leben junge Männer, die ihre Alkohol- und Drogenkrankheit hinter sich ließen. Das Garten-Projekt verlangte ihnen viel Durchhaltevermögen ab. Am Freitag wurden sie mit sonnigem Wetter, blühenden Blumen und mit einem Besuch des Bischofs belohnt.

„Wie ein Gipfel-Erlebnis“

„Vor einem halben Jahr hätte man sich gar nicht denken können, was hier entstehen kann. Das gibt uns auch die Hoffnung, dass in unserem Leben alles möglich ist“, sagt Cenacolo-Bewohner Torben. „Es ist so etwas wie ein Gipfel-Erlebnis. Ich gehe gerne auf den Berg, das taugt mir. Und warum? Weil auch die Anstrengung da ist“, so Cenacolo-Leiter Georg Schwarz.

Garten mit Symbolcharakter

Die Gemeinschaft Cenacolo wurde bei dem Projekt durch burgenländische Unternehmer unterstützt. Die Gartengestalter-Innung plante und finanzierte den Garten, umgesetzt wurde er gemeinsam mit den Cenacolo-Bewohnern. „Wir haben jährlich ein Werbebudget, wir wollten das nicht jedes Jahr verpuffen, weil so groß ist es nicht. Deshalb habe ich es einige Jahre zusammengelegt, wir wollten etwas Großes und etwas Bleibendes machen. Ich glaube, das ist uns hier gelungen“, so Innungsmeister Alfred Bieberle.

Sinnstiftender Garten

Der neue Garten ist nicht nur ein schöner Platz zum Genießen der Natur, er hat auch Symbolcharakter. „Der Garten der Gemeinschaft Cenacolo erinnert mich auch immer an den biblischen Garten von Eden und ich denke, das ist für Kirche und Gesellschaft am wichtigsten: dass wir helfen, Menschen zum Leben aufblühen zu lassen“, sagte Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics bei der Einweihung am Freitag. „Das Schlechteste ist, sinnlos durch das Leben zu gehen. Ich glaube, es sollte uns auch zum Nachdenken bringen, wie wir miteinander in der Gesellschaft umgehen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Mit der Fertigstellung des Gartens ist die Arbeit nicht getan er wird weiter Zuwendung verlangen und der Gemeinschaft weiter Sinn stiften, so der Gedanke.