Weltweit streiken Schülerinnen und Schüler jeden Freitag, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Gallionsfigur der „Fridays for Future“-Bewegung ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Sie führt am Freitag auch die New Yorker Klimademonstration auf – mehr dazu in Vor UNO-Klimakonferenz: Globaler Streik macht den Auftakt.

Ziel: Ausrufung des nationalen Klimanotstandes

Unter dem Titel „Dein Ort für die Zukunft“ sind die Gemeinden in Österreich dazu aufgerufen, Schilder mit der Aufschrift „Für die Zukunft“ zu basteln und sich damit vor den jeweiligen Ortstafeln zu platzieren. Die teilnehmenden Gemeinden wollen damit ihr Engagement für den Klimaschutz und ihre Solidarität mit der Aktion „Fridays for Future“ zeigen. Ziel dieser österreichweit ausgerufenen Aktion ist, dass in der Nationalratssitzung am 25. September der nationale Klimanotstand ausgerufen wird. Österreichweit kündigten 730 Gemeinden ihre Teilnahme an der Aktion an.