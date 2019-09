Das ARBÖ Prüfzentrum in der Bauweltstraße in Mattersburg sei zu klein geworden, heißt es. Eine Erweiterung sei allerdings nicht möglich gewesen, deshalb wird neu gebaut. Das neue Prüfzentrum soll moderner werden, mit mehr Kundenparkplätzen und einem Geschäft mit Wartezone. Errichtet wird das Prüfzentrum auf einem Grundstück bei der Ortseinfahrt nahe Walbersdorf an der der B50 und der Eisenstädter Straße, neben einem großen Dachdeckerunternehmen. Investiert wird eine Million Euro. In den vergangenen 12 Jahren baute der ARBÖ fünf neue Prüfzentren im Burgenland.