Eine Neuerung betrifft die Neusiedler See Card. Mit dieser können Nächtigungsgäste zahlreiche Attraktionen der Region gratis oder verbilligt besuchen. In den vergangenen 20 Jahren wurde die Karte immer wieder aufgewertet, so gilt sie zum Beispiel mittlerweile das ganze Jahr über. Derzeit wird an der Digitalisierung gearbeitet, sie soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Neusiedler See Tourismus

Die Neusiedler See Tourismus GmbH (NTG) wurde 1997 gegründet, sie umfasst 34 Gemeinden mit mehr als 1,5 Millionen Nächtigungen im Jahr.

Neuer Imagefilm für Neusiedler See Card

Am Tag des Tourismus wurde auch ein neuer Imagefilm für die Neusiedler See Card präsentiert. Dieser wird allen 800 Partner-Beherbergunsgbetrieben gratis zur Verfügung gestellt. Die Neusiedler See Tourismus GmbH vertrete sehr viele kleine und mittelgroße Betriebe, sagte Geschäftsführer Stefan Schindler. Diese hätten in der Hochsaison wenig Zeit, um sich über die Neuerungen zu informieren. „Daher haben wir gesagt: wir sprechen an einem Tag gezielt diese Betriebe an und informieren sie“, sagte Schindler.

Tourismus kämpft mit Personalmangel

Bereits am Vormittag waren Schülerinnen und Schüler zum „Tag des Tourismus“ eingeladen. Denn auch in der Region rund um den Neusiedler See suchen die Betriebe teilweise verzweifelt Fachpersonal, sagte Hannes Anton, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus. „Wir kämpfen nicht mehr nur um den Gast sondern auch um die Mitarbeiter. Deswegen ist die Initiative des Neusiedler See Tourismus ganz richtig, den Tag des Tourismus auszurufen“, so Anton. Es sei auch wichtig, zu präsentieren, was die NTG das ganze Jahr über mache.