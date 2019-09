Chronik

Hafen Fertörakos gesperrt

In Fertörakos/Kroisbach soll am Ufer des Neusiedler Sees eine große Freizeitanlage mit Bootshafen und Hotel errichtet werden. Naturschützer aus Ungarn und Österreich befürchten Umweltauswirkungen durch dieses umstrittene Großprojekt. Nun wurde der Zutritt zum Hafen gesperrt. Als Begründung wurden Kriegsrelikte im See genannt.