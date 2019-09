Ein Schöffensenat sprach die Frau wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs schuldig und verurteilte sie zur Zahlung von insgesamt rund 214.500 Euro an Geschädigte. Die Taten reichten ins Jahr 2015, einige bis 2010 zurück, erläuterte der Staatsanwalt, der als Schadenssumme zunächst rund 350.000 Euro nannte. Im Lauf des Beweisverfahrens wurde der angeklagte Betrag reduziert, das Gericht bezifferte ihn schließlich mit rund 223.000 Euro.

Behauptete an Leukämie erkrankt zu sein

Die Frau soll insbesondere die Gutgläubigkeit anderer Menschen ausgenützt haben, indem sie ihnen vorgegaukelt habe, mit Geld gut umgehen und es veranlagen zu können, so der Ankläger. Im überwiegenden Ausmaß habe sie ihre betrügerischen Handlungen – unter anderem soll sie behauptet haben, an Leukämie erkrankt zu sein und Geld für die Therapie zu benötigen – nicht wiedergutmachen können. Die Angeklagte soll außerdem Verfügungsberechtigte einer Bank zur Gewährung von Krediten verleitet haben. Ihr wurde weiters betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch sowie Fälschung von besonders geschützten Urkunden, konkret von Strafregisterauszügen, vorgeworfen.

„Loch auf, Loch zu“

Seine Mandantin werde sich im Wesentlichen geständig verantworten, sagte der Verteidiger. Er wies auch darauf hin, dass es seitens der Angeklagten auch zum Teil eine Schadenswiedergutmachung gebe. Einige der von ihr aufgenommenen Kredite habe sie zudem abbezahlt. „Wofür haben Sie das Geld verwendet?“, wollte die Senatsvorsitzende Karin Lückl wissen. Einen Teil habe sie zum Handeln verwendet, einen anderen Teil, um Schulden abzubezahlen, nach dem Muster „Loch auf, Loch zu“, erzählte die Angeklagte.

Vorstrafen: Voraussetzungen für erhöhten Strafrahmen

Der Schöffensenat sprach die 47-Jährige im Sinne der modifizierten Anklageschrift schuldig. In einzelnen Fakten erfolgten Freisprüche. An einem gewerbsmäßigen Handeln durch die Angeklagte bestehe „überhaupt kein Zweifel“, so die Vorsitzende. Aufgrund von Vorstrafen seien die Voraussetzungen für einen erhöhten Strafrahmen – bis zu sieben Jahre Haft anstatt bis zu fünf Jahre – vorgelegen.

Als mildernd wurde das „überwiegende Geständnis“ gewertet, erschwerend wogen eine Vielzahl von Gründen wie der Umstand, dass während anhängiger Strafverfahren neue strafbare Handlungen begangen worden seien. Die 47-Jährige nahm das Urteil an, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.