In Österreich ist statistisch gesehen jede dritte Frau schon einmal Opfer von sexueller Gewalt geworden und fast dreiviertel aller Frauen waren sexuellen Belästigungen ausgesetzt. Dazu kommt noch das Problem einer hohen Dunkelziffer, bedauerte Frauen- und Familienministerin Ines Stilling bei der Projektpräsentation der Frauenhäuser in Neusiedl am See.

„Keine Frau spricht gerne darüber, wenn sie sexuell belästigt wurde, wenn sie sexuelle Gewalt erfahren hat – das ist ein hochdramatisches Erlebnis. Vielfach ist es auch so, dass diese Frauen keine Anzeige erstatten. Sie haben Bedenken, ob ihnen bei der Polizei oder im Gericht geglaubt wird – die Verurteilungsstatistiken kennen wir. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Frauen nicht länger alleine lassen“, so Stilling.

Fachberatungen in allen Bezirken

Fachberatungen gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen werden nun im Burgenland flächendeckend in allen sieben Bezirken angeboten, sagte Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Wenn man sich die praktischen Gegebenheiten ansieht, dann ist es enorm wichtig – vor allem für Frauen, die von Gewalt betroffen sind – dass sie keine langen Anfahrtszeiten haben, denn es ist oft schon ein großes Hindernis den Anfahrtsweg zu organisieren“, so Eisenkopf.

Die Mitarbeiterinnen bei diesem Projekt sind besonders geschult und ausgebildet, erklärte die Geschäftsführerin der Frauenberatung – „Der Lichtblick“ – in Neusiedl am See Karin Behringer-Pfann. „Es reicht nicht allein in der Beratung tätig zu sein, sondern man muss auch wissen, wie man das Thema anspricht, wie man die Frauen auffängt und was die Anzeichen für traumatische Erfahrungen sind“, so Behringer-Pfann. Die psychologischen Beratungen sind kostenlos und anonym. Im Bedarfsfall wird auch eine juristische Begleitung angeboten