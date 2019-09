Die Freundschaft beginnt mit einem Briefwechsel der Volksschulen in Blagenii des Sus und Draßmarkt, unmittelbar nach der Revolution in Rumänien. Es folgen Hilfsprojekte für die Landwirtschaft und im Bildungsbereich. Dann wurde der Hilfsverein Rumänien Austria (ARO) gegründet.

ORF

Bäckerei ist Herzstück des gemeinsamen Projekts

Als nächster Schritt wurde eine Bäckerei errichtet, zuerst in Blagenii des Sus, später eine größere in der Kreishauptstadt Bistrita. Mittlerweile hat die Bäckerei 30 Mitarbeiter, gearbeitet wird an sechs Tagen in der Woche im Dreischichtbetrieb.

Die Bäckerei ist ein voller Erfolg, das war aber nicht immer so, sagte Herbert Schlögl, Obmann des Vereins ARO aus Draßmarkt: „Uns macht aus, dass wir uns von nichts und niemandem beirren haben lassen, auch nicht von Rückschlägen. Wir haben unser Ding durchgezogen und nicht nach links und rechts geschaut. Deshalb stehen wir heute hier und können diese Partnerschaft feiern.“

ORF

Die Draßmarkter besuchen immer wieder ihre Freunde in Blagenii und aus Blagenii kommen immer wieder Jugendliche zur Aus- und Weiterbildung ins Burgenland. Das wirkt sich positiv auf die gemeinsamen Aktivitäten aus, meinte Ioan Moldovan aus Blagenii. Nach 30 Jahren der Freundschaft haben die Gemeinden Draßmarkt und Blagenii des Sus einen offiziellen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, mit dem Ziel die Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren.