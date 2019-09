Der Name Emma ist für Mädchen im Burgenland am beliebtesten – 28 Mädchen wurden 2018 Emma genannt. Das zeigt eine Auswertung der Statistik Austria. Emma belegt damit schon zum fünften Mal seit 2014 einen Platz in den Top drei. Bei den Buben war Paul mit 32 Mal am beliebtesten. Paul ist ebenfalls seit 2016 unter den drei beliebtesten Namen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten bei den Mädchen die Namen Mia und Lena, bei den Buben Jakob und Jonas.

Österreichweit: Anna und Paul am beliebtesten

Österreichweit haben Eltern 869 Mal den Namen Anna gewählt und 830 Mal den Namen Paul. Emma liegt österreichweit auf Platz zwei, auf dem dritten Platz folgt Laura. Bei den Burschen belegen David und Jakob Rang zwei und drei.