Guttomat gehörte seit 2012 einem französischen Unternehmen. Der bisherige Eigentümer trennte sich nun von seinem Werk in Güssing, erklärte der neue Guttomat-Geschäftsführer Stefan Lehrmayer. „Der bisherige Eigentümer hat seinen Betrieb an einen großen französischen Baukonzern verkauft. Seitens dieses Käufers gab es kein Interesse am südburgenländischen Standort“, so Lehrmayer.

Mehrere Eigentümer

Die neuen Eigentümer von Guttomat sind der nunmehrige Geschäftsführer Lehrmayer, er war bis zum Vorjahr Geschäftsführer beim Mineralwasserabfüller Güssinger, der Grazer Metallunternehmer Thomas Sattler und der Güssinger Transportunternehmer Michael Hoffmann.

ORF

„Guttomat war für mich immer einer der größten Kunden und natürlich hat mich im Vorfeld sehr interessiert, dass die Arbeitsplätze im Bezirk Güssing erhalten bleiben und es freut mich extrem, dass wir das zusammengebracht haben“, so Hoffmann.

Mehr Wert auf österreichischen Markt legen

Guttomat ist auf die Produktion von Seiten-, Kipp- und Deckensektionaltoren spezialisiert. Dieser Markt sei noch ausbaufähig, zeigte sich Geschäftsführer Lehrmayer überzeugt. „Es wurde in der Vergangenheit sehr stark nach Frankreich und Belgien exportiert und zu wenig Wert auf den österreichischen Markt gelegt. Wir haben hier großes Marktpotential und sind überzeugt davon, uns hier signifikant verbessern und steigern zu können“, so Lehrmayer.

ORF

Derzeit beschäftigt Guttomat in Güssing 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei steigender Tendenz. Zuletzt erzeugte das Unternehmen jährlich rund 4.000 Tore für den gewerblichen und privaten Bereich.

„Als Wirtschaftslandesrat freut es mich natürlich sehr, wenn sich heimische Betriebe auch in heimischen Eigentümerverhältnissen, im besten Fall burgenländischen, befinden. Besonders wenn sich die Firmenphilosophie auch offen zum Entwicklungs- und Produktionsstandort Österreich bekennt und somit Arbeitsplätze gesichert werden“, so Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung.