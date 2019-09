Kollegen befreiten den Verunglückten, er wurde laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Erstmeldung über eine verschüttete Person wurde der für solche Szenarien vorgesehene Alarmplan ausgelöst, sagte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale gegenüber der APA. Die Feuerwehren Deutsch Kaltenbrunn Ort sowie Rudersdorf Berg und Rudersdorf Ort wurden alarmiert.

Ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen machten sich auf den Weg zur Unfallstelle. Der Verletzte war laut Landespolizeidirektion Burgenland ansprechbar. Er wurde ins Krankenhaus Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) gebracht.

Klassische bergmännische Bauweise

Der knapp drei Kilometer lange Tunnel Rudersdorf befindet sich im Westabschnitt der S7, die nach ihrer Fertigstellung von Riegersdorf in der Steiermark über das Burgenland bis an die ungarische Grenze führen soll. Der Tunnel wird auf etwa 1,1 Kilometer Länge in offener Bauweise errichtet. Weitere etwa 1,9 Kilometer entstehen laut Asfinag in klassischer bergmännischer Bauweise mittels Baggervortrieb – mehr dazu in Tunnel Rudersdorf: Arbeiten im Gange.

Der Tunnel Rudersdorf soll bis Dezember 2023 errichtet und mit der gesamten knapp 29 Kilometer langen Schnellstraße für den Verkehr freigegeben werden. Die Gesamtinvestitionen für den Bau der S7 belaufen sich nach Angaben der Asfinag auf rund 700 Millionen Euro.