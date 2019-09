Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bezeichnete den Kurz-Vorschlag als „Verhöhnung von Menschen, die sehr viel leisten“ – mehr dazu in SPÖ-Klausur: Schwerpunkte für Herbst. Bei der Wahlkampftour im Bezirk Oberpullendorf äußerte sich auch Nikolaus Berlakovich, der die ÖVP-Regionalwahlkreisliste Süd anführt, zum Thema Pflege. Der ehemalige Landwirtschaftsminister und derzeitige burgenländische Landwirtschaftskammerpräsident möchte auch nach dieser Wahl wieder als Abgeordneter in den Nationalrat einziehen.

„Etwas für pflegende Angehörige tun“

Zum Thema Pflege sagte er am Montag: „Es geht darum die Pflege zu sichern, weil eben in etwa 461.000 Menschen in Österreich Pflegegeld beziehen. Und dann gibt es 800.000 Menschen, die Angehörige von Menschen, die gepflegt werden, sind. Und auch genau für diese pflegenden Angehörigen soll etwas getan werden. Daher will Sebastian Kurz diesen ‚Pflege daheim-Bonus‘ einführen, damit Menschen, die zu Hause Angehörige pflegen, Geld bekommen“, so Berlakovich.