Bernhard Strobel publizierte mehrere Erzählbände im Literaturverlag Droschl. Zuletzt erschien dort sein Roman: „Im Vorgarten der Palme“. Bernhard Strobel wurde mehrfach ausgezeichnet, 2017 etwa mit dem Literaturpreis des Landes Burgenland. Strobel lebt als Autor und Übersetzer in Neusiedl am See und in Zurndorf. Die Jury würdigt den Schriftsteller als großen Stilisten. Die Auszeichnung wird jährlich vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im Dezember statt.