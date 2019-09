Politik

SPÖ-Klausur: Schwerpunkte für Herbst

Der SPÖ Landtagsklub beschäftigt sich in einer zweitägigen Klubklausur in Sankt Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) mit der politischen Herbstarbeit. Es geht um eine Reihe von Gesetzen, die wie geplant beschlossen werden sollen. Unter anderem sollen der angekündigte Mindestlohn von 1.700 Euro netto und der neue Pflegeplan beschlossen werden.