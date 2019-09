Chronik

Weichselbaum: Lenker mit Pkw überschlagen

Ein Lenker ist am Samstag mit seinem Auto bei Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf) von der L116 abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach in einem Maisfeld liegen. Der 56-jährige Jennersdorfer wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht.