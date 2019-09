25 Einsatzorganisationen präsentieren am Samstag in der Martinkaserne in Eisenstadt ihr Leistungsspektrum. Das Burgenland zähle zu den sichersten Bundesländern, sagte Landeshauptmannstellvertreter und Sicherheitsreferent Johann Tschürtz (FPÖ) bei der Eröffnung.

Tschürtz: „vorbildliche Zusammenarbeit der Einsatzkräfte“

Die Sicherheit im Land sei auch deshalb gewährleistet, so Tschürtz, weil die Einsatzorganisationen vorbildlich zusammenarbeiten. „Das Burgenland präsentiert sich jedes Jahr beim Tag der Sicherheit. Das ist wichtig, denn das Zusammenwirken aller Einsatzkräfte hat natürlich erstklassige und zielführende Lösungen in Sicht“, sagte Tschürtz.

Doskozil: „Freiwilligen sind wichtige Stütze des Landes“

In den Hilfs- und Rettungsorganisationen leisten tausende Freiwillige hervorragende Arbeit, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Für ihn sind die Freiwilligen eine wichtige Stütze des Landes: „Das ist nicht nur ein Selbstzweck, der hier stattfindet. Diese freiwilligen Leistungen werden für unsere Bevölkerung erbracht, werden für die Mitmenschen erbracht. Das ist aus meiner Sicht das wichtigste und das höchste Gut einer funktionierenden Gesellschaft.“

Der Tag der Sicherheit wird abwechselnd in den Kasernen Bruckneudorf, Eisenstadt und Güssing organisiert. Am Samstag werden in Eisenstadt zwischen vier- und fünftausend Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt erwartet.

Gasser: „Für jeden etwas dabei“

„Es kommen Leute unterschiedlichen Alters. Die Leute, die auf mich zukommen, artikulieren ihre Begeisterung, weil für jeden etwas dabei ist – für die Kinder, die Herren und die Damen. Es sind alle Einsatzorganisationen vertreten, da findet jeder Besonderheiten, die ihn interessieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, der Bevölkerung einen nahen Zugang zu jenen Personen und Organisationen zu ermöglichen, die tagtäglich für ihre Sicherheit sorgen“, sagte der burgenländische Militärkommandant Gernot Gasser.