Laut einem Bericht der Tageszeitung „Die Presse“ war einer der Protagonisten aus dem Dokumentarfilm „Im Keller“ wieder politisch bei der ÖVP aktiv, und legte am Freitag wieder alle Funktion nieder.

2014 schockierte Ulrich Seidls Dokumentarfilm

2014 erregte der Film von Ulrich Seidls Dokumentarfilm die Gemüter, der fünf Männer beim „Feiern“ in einem mit Nazi-Devotionalien gespickten Keller in Marz zeigte. Der Hausbesitzer stand später wegen Wiederbetätigung vor Gericht – mehr dazu in Anklage gegen Eigentümer des „Nazi-Kellers“.

Zwei weitere Teilnehmer verloren ihren ÖVP-Gemeinderatssitz und die Parteimitgliedschaft. Nach Bekanntwerden der „Nazikeller“-Affäre hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Diese wurden in vier Fällen, darunter auch jene der beiden Ex-Gemeinderäte, 2015 wieder eingestellt – mehr dazu in „Nazi-Keller-Affäre“: Ermittlungen abgeschlossen.

ÖVP-Politiker legten damals Funktionen nieder

Die Filmsequenz, in der die Männer – umrahmt von Hitler-Bild, Hakenkreuzfahne, Reichsadler und anderen Symbolen der NS-Diktatur – einander im Keller zuprosten, sorgte für empörte Reaktionen, die in Rücktrittsaufforderungen gipfelten. Die beiden ÖVP-Politiker legten daraufhin ihr Gemeinderatsmandat zurück und beendeten auch, wie damals mitgeteilt wurde, ihre Mitgliedschaft in der Volkspartei.

Einer der zwei Männer habe sich danach wieder in das Gemeinschafts- und Dorfleben integriert und sich auch wieder im örtlichen Seniorenbund engagiert, bestätigte die ÖVP-Landespartei auf Anfrage der Austria Presse Agentur am Freitag einen Bericht der Tageszeitung „Die Presse“.

„Rücktritt um der ÖVP nicht zu schaden“

2016 sei der Mann zum Ortsobmann des Seniorenbundes gewählt worden. Am Freitag trat der Mann von seinen Funktionen zurück und verließ somit auch den Seniorenbund, teilte die ÖVP Burgenland am Freitag der APA mit. Der Ex-Gemeinderat habe darüber die Landespartei informiert, so eine Sprecherin. Der Rück- bzw. Austritt sei laut seinen Angaben erfolgt, „um der ÖVP nicht zu schaden“. Damit komme er auch einem Ausschluss durch die Bundespartei zuvor, hieß es aus der ÖVP Burgenland. Gegenüber dem ORF Burgenland wollte der Mann keine Stellungnahme abgeben.

In der Angelegenheit hatte sich am Freitagnachmittag auch die Landesvorsitzende der SJ Burgenland, Lejla Visnjic, zu Wort gemeldet und in einer Aussendung „den sofortigen Rücktritt aus allen politischen Funktionen sowie den Parteiausschluss“ des Ex-Gemeinderates gefordert.